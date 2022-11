Gasperini: “Il Napoli? Qualità davvero sorprendente. Noi dobbiamo limitare la loro tecnica”

Sonni e sogni tranquilli, da seconda della classe. Qualche intoppo nei giorni scorsi c’è stato, come lo stop di Luis Muriel per via di un problema tendineo, ma dopo la vittoria di Empoli le nottate di Gian Piero Gasperini sono scivolate via senza sussulti. E nemmeno il Napoli schiacciasassi di Luciano Spalletti sembra preoccupare il tecnico atalantino, uno che vive per queste sfide: «Mi aspettavo una gara tra prima e seconda? Difficile prevederlo a inizio stagione – ha dichiarato in conferenza stampa – Il Napoli è sorprendente proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Domani (oggi per chi legge, ndc) dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Dipenderà tutto dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare», ha ribadito.

DENTISTA. Non sono mancate poi le battute relative alla famosa frase di Pep Guardiola – prima di una sfida di Champions il tecnico del City affermò che sfidare i bergamaschi era “come andare dal dentista” – e a un Napoli che esprime un gran calcio, simile a quello mostrato in campo negli anni scorsi proprio dall’Atalanta: «Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile». Per affrontare una squadra da 50 gol in 18 partite stagionali servirà appunto una gran prova e qualche accorgimento tattico: «Sarà importante non concedere spazi ma nemmeno abbassarci troppo, dobbiamo fare una partita attenta». E il Gasp si affiderà anche ai numeri di una nuova Atalanta, più solida in difesa – nonostante il tecnico l’abbia definita un “po’ tenera” nel recupero palla e nei contrasti – e con un attacco guidato da Lookman, una seconda punta dall’impatto devastante con 5 reti e 3 assist in 12 partite.

Fonte: CdS