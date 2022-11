[Formazioni] Atalanta-Napoli: recupero a centrocampo per gli orobici. Ballottaggio in difesa per Spalletti

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà per la tredicesima giornata la sfida tra l’Atalanta e il Napoli. Per gli orobici, l’occasione per avvicinarsi alla squadra azzurra, prima, mentre per i partenopei si tenterà l’allungo sulle rivali. Gasperini non potrà contare su Zappacosta e Muriel infortunati, ma recupera De Roon a centrocampo. In avanti spazio a Lookman, Pasalic e all’ex Zapata. In casa Napoli due i ballottaggi. In difesa Juan Jesus sembra favorito su Ostigard per affiancare Kim Minjae, mentre per l’attacco, Raspadori o Elmas, al posto dell’infortunato Kvaratskelia. Infine Zielinski in vantaggio rispetto a Ndombele e ritorno di Mario Rui al posto di Olivera.

