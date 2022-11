E. Fedele: “Due le opzioni per sostituire Kvara, ecco su chi punterei”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato del Napoli e di Kvicha Kvaratskhelia.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Assenza molto pesante quella di Kvaratskhelia, è il calciatore più talentuoso del Napoli. Per sostituire Kvara per me ci sono due opzioni: Lozano a sinistra o Raspadori. Con il messicano la tipologia di attacco sarebbe simile, anche se il Chucky e Kvara sono ovviamente diversi. Con Raspadori la tipologia di proposta offensiva muta, perchè l’ex Sassuolo tende ad accentrarsi e a lasciare la fascia, anche se può darsi che ci siano maggiori palle giocabili per Osimhen, che può essere lanciato. Penso che alla fine giochi proprio Raspadori. La curiosità è come il Napoli si comporterà senza il georgiano. Per me gli azzurri non dipendono troppo da lui come invece il Milan dipende da Leao. Questo perchè gli azzurri hanno tante armi in attacco. Sette punti tra Atalanta, Empoli e Udinese? Fimerei subito, anche perchè la gara con l’Inter di gennaio per me sarà fondamentale per la lotta al titolo”.