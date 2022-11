Di Lorenzo e Mario Rui partono terzini e finiscono ali

Oggi il Corriere dello Sport analizza quelle che potrebbero essere le eventuali manovre di gioco di Spalletti e Gasperini in Atalanta-Napoli, che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18,00. Al tempo stesso, Lozano e Raspadori partono ali e finiscono terzini, anche se il messicano copre di meno. E’ un movimento continuo e parallelo, per questo anche frastornante. Hateboer e Maehle non potranno restare gli unici due in mezzo alle corsie di destra e di sinistra, rischierebbero di farsi travolgere. E’ tutta una questione di tempi e di spazi, quelli che Atalanta e Napoli cercheranno di rubarsi a vicenda. La differenza sta nella qualità: oggi un cross di Mario Rui è una pennellata per la testa di Osimhen, uno degli attaccanti più forti d’Europa nel gioco aereo, e lo stesso si dica per Di Lorenzo dall’altra parte. I due terzini di Spalletti possono incidere sul risultato quasi quanto le due ali. E’ la perfetta sincronia a determinare i numerosi vantaggi tecnici e tattici del Napoli in questo campionato. E’ l’ordine quasi perfetto dei movimenti a farne una squadra finora unica, come ha sottolineato anche Klopp. Fonte: Cds

