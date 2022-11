DAZN – Juan Jesus: “Le gare le affrontiamo tutte allo stesso modo”

Juan Jesus, a fine partita interviene ai microfoni DAZN: “Noi stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, a volte abbiamo qualche difficoltà in più, altre volte in meno, ma il modo di affrontarle, che sia campionato o Champions, non cambia. L’anno scorso la squadra era forte, ora ci sono ragazzi che ci stanno dando una mano incredibile, tutti si sono fatti trovare pronti, e l’asticella del livello della rosa si è alzata. Kim è un tipo divertente, simpatico, sta imparando l’italiano, è un guerriero, non molla mai.”

