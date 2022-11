DAZN – Elmas: “Il post sulla panchina non era polemico!”

Elmas, il match winner di giornata, a fine gara interviene ai microfoni di Dazn: “Ne avevo bisogno di una serata così, non era un momento facile per me. Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia e quest’ opportunità, speriamo solo di continuare così per noi tutti e per i nostri tifosi. Ho saputo di giocare un paio di ore prima della gara, il mister fa sempre così, ma mi troverà sempre pronto, io sono a disposizione. Ho sostituito Kvara, lui è bravissimo e sono contento per lui, le cose che fa aiutano il Napoli. Quando ho scritto quel post sulla panchina era per scherzare, non sono il tipo da polemiche, poi, la mia squadra vince ed io sono felice.”

