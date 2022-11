Capuano: “Giocatori di qualità, ma i meriti di Spalletti sono enormi!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24 “La partita più importante resta Atalanta-Napoli perché o qualcuno ferma il Napoli o rischia di arrivare al 13 novembre con più di 40 punti. Conferenza di Spalletti? Il lavoro in campo è enorme e certificato dai risultati fin qui, ma il lavoro sulla testa lo è ancora di più. A me è piaciuto molto quando lui ha parlato dei Mondiali dicendo che non sposterà gli equilibri e, anzi, sostenuto che sia meglio per i calciatori giocare ad alta intensità, anziché stare senza far nulla per due mesi. Ci sono diverse categorie di allenatori, che è la differenza che c’è a Roma tra un allenatore vincente come Mourinho e un allenatore perdente come Maurizio Sarri. Ieri ha detto che non andrebbe a giocare la Conference League, Mourinho ha portato mezzo milione di persone in strada a festeggiare e ci ha costruito su una stagione. Spalletti è un tecnico vincente. Miglior Spalletti di sempre? Ricordo anche quello che duellò con l’Inter di Mourinho che non era male. Ha dei meriti strepitosi in questo Napoli, la società gli ha messo in mano giocatori di qualità, ma non era scontato che bastasse qualche settimana per metterli perfettamente insieme”.

