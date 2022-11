Beppe Savoldi: “L’Atalanta è diversa dallo scorso anno, più ostica”

Beppe Savoldi, ex indimenticato attaccante del Napoli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno dalle 13 alle 14) condotto da Dario Sarnataro:

“Atalanta-Napoli sarà una bella sfida, anche tra due grandi strateghi come Spalletti e Gasperini, allenatori peraltro capaci di leggere le gare e indovinare i cambi. Il Napoli è reduce dal primo ko stagionale e forse un po’ psicologicamente lo avvertirà, ma immagino che il tecnico abbia già lavorato sulla testa dei calciatori per rendere le loro menti libere e fresche, in modo da affrontare la gara di domani con nuove motivazioni. L’Atalanta è diversa dallo scorso anno, più ostica anche se ha ritrovato un uomo gol come Zapata. In questo senso gli azzurri però hanno un attacco super: c’è l’iradiddio Osimhen, che io chiamo Osimhen Pulcinella per la maschera nera che indossa, il fenomeno Kvara (che non sarà presente per infortunio), che io chiamo Elia il nuovo profeta del Napoli e poi c’è anche Raspagol. Tanta roba, considerando anche Simeone. Un bell’imbarazzo della scelta, ma anche tante armi da poter utilizzare”.