Atalanta-Napoli, ultime di formazione Sky: Spalletti ne cambia 5 rispetto ad Anfield!

Manca poco al big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma quest’oggi alle ore 18. Luciano Spalletti ha in mente 5 cambi di formazione rispetto all’ultima trasferta dei partenopei ad Anfield. In difesa si rivedono Juan Jesus e Mario Rui, mentre a centrocampo ci sarà Piotr Zielinski dal primo minuto. In attacco Lozano e Raspadori favoriti su Politano ed Elmas per affiancare il terminale offensivo centrale che sarà Victor Osimhen. Assenti Kvaratskhelia e Rrahmani nella compagine partenopea.

Fonte: Sky Sport