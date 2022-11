A. Giordano (Cds): “Secondo me il Napoli ha sostituito l’Atalanta a livello di gioco in Europa”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“L’Atalanta che ho visto a Empoli mi è molto piaciuta anche se è molto diversa da quella dello scorso anno. Spalletti in conferenza stampa è stato abbastanza sereno, tranquillo, padrone della squadra, consapevole delle difficoltà che lo aspetteranno su un campo difficile contro un’avversaria di grande livello tattico. Secondo me il Napoli ha sostituito l’Atalanta a livello di gioco in Europa. L’autorevolezza dei due allenatori, la capacità di essere riferimenti tecnici in Europa sono lusinghiere. Spalletti e per Gasperini sono due allenatori che stimo molto e credo che in questo momento rappresentino il bello del calcio italiano. Il Lobotka attuale credo nessuno se lo aspettasse visto che eravamo abituati ad un giocatore e ad un uomo che sembrava vivere un tormento esistenziale. Lobotka e non solo lui sono i grandi risultati che ha avuto Spalletti. Che ha cambiato la vita di questa squadra. Meret? Non c’è nessun problema, da anni viene convocato in Nazionale… Quando un giocatore sbaglia un gol facile a porta vuota diventa una preoccupazione? No. È solo un errore. E l’errore di Meret, eventualmente ce ne siano stati, è solo un errore. Meret per me è un grande portiere e me ne frego di ciò che dice la gente, i social o altri. Sui gol ha avuto forse più responsabilità Kim ma si parla di Meret, quasi come se fosse una caccia all’untore, è folle. Il sorteggio Champions? Non devi fare calcoli. Se ti capita il Psg ti diverti e prendi quello che arriva. Io spero che lo incontriamo subito”