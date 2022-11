Zauri: “Mario Rui fulcro della costruzione dal basso, Di Lorenzo cursore”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Zauri, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Lazio ed attuale allenatore.

Percorso dei club italiani in Champions? “Siamo soddisfatti, quest’anno tutti i club di Serie A sono andate avanti tranne la Juve. È un bilancio positivo”. Gara di sabato tra Atalanta e Napoli: due sistemi calcistici differenti a confronto? “Sono due squadre in ottima salute. Sarà una sfida molto aperta tra due squadre le quali applicano un modo differente di fare calcio. Gasp non è un integralista, ha avuto a disposizione dei calciatori con determinati caratteristiche. Gli azzurri, invece, stanno mostrando un grande calcio, Spalletti sta coinvolgendo tutti i giocatori della rosa”. Meriti di Gasperini per il nuovo modo di giocare della Dea? “Avere dei calciatori com determinate caratteristiche può comportare dei cambiamenti anche nel gioco della squadra. L’Atalanta può contare su calciatori più veloci abili nelle ripartenza”. Chi sarà decisivo sabato? “Spalletti utilizza gli esterni bassi in modo differente da Spalletti. Vedi Mario Rui, fulcro della costruzione dal basso del Napoli, mentre Di Lorenzo viene utilizzato anche come cursore. La squadra azzurra predilige uno scambio stretto e veloce del pallone. La Dea, invece, arriva con numerosi calciatori in area di rigore avversaria ed attaccano in tanti per segnare”.