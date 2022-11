Stendardo: “Kim sta rendendo facile il sostituire Koulibaly!”

Nella intervista concessa a Il Mattino, Guglielmo Stendardo, difensore napoletano che ha giocato tanti anni a Bergamo, parla della sfida di domani tra Atalanta-Napoli, e si sofferma sulla difesa azzurra: “Su chi punterei di più tra Kim e Ostigard? Avevo seguito Ostigard già lo scorso anno, per me non è una sorpresa il suo rendimento. Ma Kim è impressionante: sta sostituendo Koulibaly come fosse la cosa più facile al mondo, è sempre pronto e concentrato, ha grande leadership. Una sorpresa continua”.

