SERIE A – Udinese-Lecce: i padroni di casa la recuperano nel secondo tempo

Serie A – Ecco il commento della partita Udinese-Lecce, valevo per la tredicesima giornata di Serie A, partita giocata allo Stadio “Dacia Arena” di Udine.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

Pronti via, palo colpito dal Lecce con Gabriel Strefezza si smarca in direzione della porta e chiama, energicamente, la palla al suo compagno di squadra. Riceve un fantastico assist e lascia partire un missile dal limite dell’area, ma colpisce in pieno il palo destro. Che momento sfortunato per lui. Avremo potuto vedere uno meraviglioso gol. L’Udinese mostra tutta la sua abilità nel possesso palla con continui uno-due, ma alla fine l’ultimo passaggio viene intercettato. Al 32′ il Lecce mantiene il possesso cercando di aprire un varco nella difesa avversaria, la difesa fa bene il suo dovere e interrompe l’attacco. GOAL!!!! Tutto facile per Lorenzo Colombo (Lecce), al 33′ che non deve fare altro che spingere dentro il pallone a porta spalancata, dopo che un rimpallo ha messo fuori causa il portiere. Roberto Pereyra (Udinese), al 42′ prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi. Dopo 3′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Gabriel Strefezza (Lecce), al 51′ ci prova con un gran filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare. Bel filtrante di Gerard Deulofeu (Udinese) al 56′, ma Wladimiro Falcone è attento e ferma l’azione. GOAL!!!! Isaac Success regala la gioia del gol a Beto (Udinese), al 68′, che non ha dovuto far altro che spingere il pallone nella porta vuota. Gerard Deulofeu (Udinese) al 75′, supera un avversario e si invola verso la porta, arrivato al limte dell’area tira una gran botta che sibila sul palo destro ed esce. Partita che diventa sterile, e dopo le girandole di cambi ed alcuni falli con ammonizioni si avvia verso la fine; infatti dopo 5′ minuti di recupero l’arbitro Fourneau manda tutti negli spogliatoi per la fine della partita.

Premi qui per altre notizie

A Cura di Antonio Pisciotta