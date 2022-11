Savoldi: “Osimhen e Kvaratskhelia per battere l’Atalanta, servirà forza fisica”

Gianluca Savoldi, ex Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato del big match tra Atalanta e Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Spalletti molto bravo nel capire i momenti del calcio, si aggiorna e impara da quello che studia, essendo un grande studioso e stratega. Il Napoli da anni palleggia molto bene, quest’anno compie rotazione di ruolo per sottrarsi alle marcature sempre più da vicino nel calcio di oggi.

L’Atalanta quest’anno è un po’ cambiata, giocatori più bravi negli spazi e meno palla al piede. Manovra di meno, va più sulle ripartenze, costruendo anche dal basso col portiere. Lookman e lo stesso Hojlund sono molto pericolosi negli spazi e in ripartenza.

La grande versatilità del Napoli è un grande pregio anche per affrontare l’Atalanta, perchè può andare in profondità con Osimhen, ma nel contempo sa palleggiare bene. La grande forza di questa squadra è proprio questa capacità di alternare le giocate. E poi col palleggio può “smarcarsi” dalle marcature strette degli orobici che però inevitabilmente possono concedere spazi. Osimhen e Kvaratskhelia possono fare male anche all’Atalanta, punterei su di loro anche a Bergamo, per forza fisica e strappi, al di là delle qualità. Raspadori e Simeone mi piacciono moltissimo e possono rendersi utili a gara in corso”.