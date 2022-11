Prima vs seconda della classe: sold out al Gewiss Stadium

E’ sempre una sfida molto attesa in quel di Bergamo, Atalanta/Napoli. Ed anche quest’anno sarà così, visto che mai come adesso, si affrontano le prime due della classe. L’attesa è alle stelle e il Gewiss Stadium si è quasi riempito del tutto. Per la sfida tra la Dea bergamasca e la sirena Partenope si va spediti verso il sold out. Già esauriti diversi settori: la Curva Pisani, la Tribuna Rinascimento e ovviamente il settore ospiti. Restano ancora pochissimi biglietti negli altri settori.