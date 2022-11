ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Scontro al vertice a Cesena per il Napoli femminile”

Nel corso di One Station Radio, durante la rubrica “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questa settimana, come anche la prossima, la Serie A Femminile sarà interrotta per gli impegni della Nazionale. Le Azzurre, infatti, dovranno affrontare Austria ed Irlanda del Nord a Belfast. Per quanto concerne le gare della Coppa Italia, la Fiorentina ha rifilato un cocente 7-1 al Genoa. Ci sono state anche le vittorie di Milan e Samp rispettivamente con Ternana e Ravenna. Domani andrà in scena la sfida rilevante tra Juventus e la Roma Women. Sono due squadre molto forti, protagoniste in campionato di un grande testa a testa. Sarà una bella sfida. Anche il Pomigliano ha trionfato con il Milan, nell’ultimo turno di Serie A, con le reti di Novellino. Il club campano ha ottenuto due vittorie consecutive preziose per fuoriuscire dalla zona retrocessione. La squadra sta finalmente trovando compattezza, è in netta ripresa”.

