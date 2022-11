Napoli-PSG agli ottavi? Ecco la percentuale del possibile incrocio

I tifosi del Napoli già aspettano lunedì, quando dall’urna di Nyon verrà fuori la prossima avversaria della squadra di Luciano Spalletti agli ottavi di Champions League che si giocheranno a febbraio. Secondo Sportmediaset, la squadra più probabile per il Napoli sarà una tedesca: nel 22,3% dei casi, infatti, Osimhen e compagni incroceranno agli Ottavi del torneo o il Borussia Dortmund o l‘Eintracht Francoforte, tra le squadre più probabili al sorteggio. Meno probabile, invece, la più pericolosa delle formazioni in lizza: il Paris Saint Germain. Secondo i calcoli, i parigini hanno solo il 17% di possibilità di incrociare gli azzurri nella fase a eliminazione, dopo essere arrivati al secondo posto nel proprio girone. Stessa percentuale anche per la Cenerentola del torneo, il Club Brugge, mentre per il Lipsia il 21,4% di possibilità.

Fonte: Mattino.it