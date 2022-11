Napoli e Atalanta sfide sempre in bilico. Con Sarri 2 vittorie e tre sconfitte

I presupposti, del resto, continuano a essere dei migliori: il Napoli non ha mai sofferto a Liverpool, ha perso per due episodi e soprattutto a fine partita sono arrivati complimenti universali. E giusto un po’ di legittima delusione: i giocatori non hanno gradito la sconfitta nonostante il primato nel girone, dimostrando la fame e la mentalità sulle quali finora sono state costruite le basi dell’impero. Dopo aver battuto Lazio, Milan e Roma, insomma, andrà in scena un altro di quei confronti tra abitanti del condominio-scudetto: l’Atalanta è in forma, sa cosa fare, ne ha vinte 8 e persa una con la Lazio di Sarri. Ai tempi azzurri del Comandante queste sfide sono sempre state in bilico: due vittorie e tre sconfitte, di cui una in Coppa Italia, mentre il confronto dello scorso campionato tra il Napoli del signor Luciano e i ragazzi di Gasp dice 1-1. Ognuno a casa dell’altro: bene, insomma, sabato sarà una trasferta e la formazione è al completo. Con qualche cambio rispetto a mercoledì: probabile che vadano dentro Rui, Zielinski e Lozano con Osimhen e Kvara nel tridente. Velocisti e dentisti: « Cercheremo di dare qualche trapanata a Luciano come il peggior dentista » , disse ridendo Gasperini dopo l’Empoli. Sono amici, loro: ma Spalletti sta già cercando un paradenti. Fonte: CdS

