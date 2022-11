Massimo Ugolini: “Kvaratskelia? Le cause del mal di schiena. Ecco quando potrebbe rientrare”

Durante l’edizione di Sky Sport 24 è intervenuto da Napoli Massimo Ugolini sul momento della squadra a meno di 24 ore dalla gara contro l’Atalanta. “Kvaratskelia? Da un paio di giorni conviveva con il mal di schiena, come si dice in questi casi. A fine allenamento il dolore è aumentato e si è preferito non rischiarlo. Si proverà a recuperarlo per la gara interna contro l’Empoli. Al suo posto due le opzioni, Raspadori oppure Elmas, dipende anche dal tipo di gara che vorrà fare Spalletti contro l’Atalanta. Solo a poche ore dalla gara si prenderà una decisione in merito”.

Factory della Comunicazione

La Redazione