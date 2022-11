Lotto – Cinquina sulla Ruota di Napoli. 4 Calciatori protagonisti, attenzione alle prossime estrazioni

LOTTO – Anche i numeri al Lotto sulla Ruota di Napoli nell’estrazione numero 131 di mercoledì 2 novembre 2022, sembrano convergere verso gli azzurri. Infatti sono usciti 68-9-77-3-32, la cinquina di numeri che ha fatto sorridere anche il patron Aurelio De Laurentiis; infatti i numeri estratti sono riconducibili ad alcuni calciatori azzurri che stanno facendo bene, in questo avvio di stagione. Il 68 sarebbe il numero di Lobotka, centrocampista e metronomo azzurro. Il 9, Osimhen l’attaccante che rientrato dopo l’infortunio ha aiutato gli azzurri a fare bene e vincere alcune partite. 77, numero di Kvaratskhelia, l’esterno d’attacco che ha lasciato a bocca aperta tutti gli scettici; il 3, numero del difensore Kim, anch’egli ha stupito tutti per la sua decisione ed il suo continuo allenarsi. Infine tutto si va a racchiudere con l’ultimo numero ovvero 32 i punti che hanno fatto gli azzurri fin qui in Serie A. Particolare cinquina che non è sfuggita al presidente De Laurentiis che ci ha scherzato, sottolineando la quaterna con solo i numeri dei calciatori. Se anche la Smorfia comincia a girare intorno agli azzurri, allora c’è da sorridere ed essere contenti.

A cura di Antonio Pisciotta