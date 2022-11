Leao, in arrivo due mega offerte dalla Premier: già a gennaio?

I tifosi delle due squadre, Milan e Napoli, spesso si interrogano su chi sia il più forte, la certezza è che entrambi, Leao e Kvaratskhelia, hanno gli occhi delle big europee puntati addosso. Il partenopeo pare interessi già il Real Madrid, mentre in casa rossonera, stando a quanto si legge su TMW, si è aperto il “caso Leao”. A 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, sembra sempre più evidente che il club meneghino difficilmente lo tratterrà in caso di super offerta. Le sensazioni sono di fumata nera fra le parti perché Leao rischia di essere un gioiello troppo costoso per il Milan. La verità è che ci sono due club fortemente interessati a Leao per gennaio e l’intenzione è bruciare la concorrenza. Si tratta di Chelsea e City. Da parte dei primi ci sarà sarà una proposta che andrà a impattare per 120 milioni di euro sul bilancio del Milan, anche con l’inserimento di giocatori graditi, i secondi valutano una proposta altrettanto interessante e si dice proporranno al calciatore uno stipendio di 10 milioni di euro.

