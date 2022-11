Il Napoli sta per ufficializzare la tournée. Luogo e date

L’amarezza è durata quindi un attimo, il tempo necessario per superare le difficoltà create da un furto-lampo, ma Kvara si è allenato, ha sorriso, ha cominciato a pensare all’Atalanta, ha pure avuto percezione del programma che l’aspetterà durante il Mondiale: il Napoli sta per ufficializzare la tournée in Turchia, dove arriverà il 28 novembre, dopo un paio di settimane di vacanze. Ad Antalya, Spalletti provvederà con il richiamo sino al 13 dicembre e saranno inserite tre amichevoli: una con i padroni di casa e altre due, probabilmente, con club di Premier. Kvara, chiaramente, ci arriverà in aereo, anche se la Mini è di nuovo in garage.

