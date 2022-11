Il Napoli farà il Napoli a Bergamo, niente calcoli

Non sarà una partita diversa da quella di sempre per il Napoli perché Spalletti non vuole che si inizi a pensare al vantaggio e quindi adagiarsi sull’idea he si possa anche perdere, una possibilità che non deve nemmeno pensare il suo Napoli. Contro l’Atalanta spazio ai titolarissimi sperando in un Anguissa ripreso dall’infortunio per tornare a dominare sul centrocampo. Ennesimo big mathc in trasferta ma la squadra è tranquilla, il ko di Anfield non sembra aver influenzato negativamente la squadra, anzi si scherza e si sogna su chi sfiderà il Napoli agli ottavi. Poi, non pesa la concorrenza perché a Simeone la panchina non pesa: Bergamo non sarà la sua partita, ma quella con l’Empoli forse sì.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino