I furti – Spalletti e Ounas prima di Kvara, ma non succede solo a Napoli

La macchina rubata nella giornata di ieri a Kvicha Kvaratskhelia è gia stata ritrovata e restituita al numero 77 azzurro.

Factory della Comunicazione

Quando episodi del genere accadono a Napoli parte il Tam Tam mediatico dello stereotipo sulla città partenopea. Fatti simili accadono in tutte le città non solo d’Italia, ma anche d’Europa e del mondo intero, con giocatori di ogni campionato colpiti da furti e rapine. L’anno scorso toccò a Mister Luciano Spalletti che con la sua classe ironizzò sull’accaduto come ricorda stamane il Corriere dello Sport:

“Un anno fa, la “vittima” fu Spalletti, al quale rubarono la Panda nei pressi dell’albergo che per una stagione intera è stato il suo quartier generale. E ci scherzò su: «Se dovessi ritrovarla o se dovessero restituirmela? Prima bisognerà vedere in che stato me la ridarebbero, quanti chilometri ci avrebbero fatto. E poi, soprattutto, se dentro ci sarebbero ancora i cd di Pino Daniele». In estate, invece, toccò a Ounas”.

Fonte: Cds