Giacomelli non arbitrerà più in Serie A, ma l’AIA rischia una causa da 1 milione di euro

Piero Giacomelli, con ogni probabilità, non sarà più arbitro, sicuramente non lo sarà in Serie A. A fare chiarezza sulla vicenda è Gianpaolo Calvarese, ex fischietto con oltre 300 gare dirette nella massima serie. I fatti hanno dell’incredibile: per un rimborso sbagliato di 70 euro, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) rischia una causa da oltre 1 milione di €, stessa cifra che Giacomelli avrebbe guadagnato senza la sua ‘famosa squalifica’.

Factory della Comunicazione

Per seguire dettagliatamente l’intera vicenda, riportiamo la ricostruzione di Calvarese sul sito Calcio&Finanza.it

“Nell’estate del 2021 Giacomelli finisce, con Davide Massa, per la prima volta nelle maglie dei controlli incrociati ordinati da FIGC e AIA circa l’esattezza di alcuni rimborsi. I due, proprio per dubbi sui suddetti rimborsi, vengono sospesi. Pena accettata con patteggiamento da parte di entrambi, che vengono quindi successivamente reintegrati. Ma è solo l’inizio. Il 2 febbraio 2022, Giacomelli viene sospeso nuovamente, per 14 mesi, ancora per la questione rimborsi (la cifra incriminata era di 70 euro). Da qui il ricorso all’AIA, con la commissione d’appello che riduce la sospensione a 13 mesi. Nuovo ricorso, questa volta al CONI, il quale non può giudicare nel merito ma solo verificare che giuridicamente fossero state rispettate le regole. Il 1° luglio scorso, intanto, in attesa della fissazione della data al CONI, Giacomelli viene dismesso per aver accumulato più di 12 mesi di sospensione. Arriva la prima udienza del CONI, il 29 luglio seguente: la Corte dà ragione a Giacomelli, sostenendo che la pena era decisamente sproporzionata, obbligando l’AIA a riformulare congruamente il giudizio. Il 10 agosto quest’ultima convoca la commissione di disciplina che rivede il suo giudizio, riducendo la sospensione da 13 a 11 mesi. I quali, sommati ai 47 giorni già comminati nell’estate precedente, fanno superare a Giacomelli i 12 mesi di squalifica complessivi al di sopra della quale si viene dismessi per soli 17 giorni. Giacomelli si sente così preso in giro e, viste le richieste del CONI di rivedere il giudizio, decide di fare ulteriore ricorso sempre alla Corte. Arriviamo così al 27 ottobre scorso. Nella nuova udienza, il CONI non accoglie l’ulteriore richiesta di annullamento, lasciando quindi Giacomelli escluso per sempre da incarichi nazionali (arbitro, var e dirigente in futuro) per soli 17 giorni di squalifica in più. Questa, infatti, terminerà il 6 gennaio del prossimo anno, ma avendo accumulato 12 mesi e 17 giorni di squalifica non potrà tornare in Serie A, ma eventualmente solo in gare provinciali o di settore giovanile. Per 17 giorni e per un rimborso sbagliato di 70 euro Piero Giacomelli non potrà più arbitrare in Serie A. Ma la faccenda si chiude qui? Niente affatto. L’AIA, infatti, rischia una causa da 1 milione e mezzo di euro, perché non mi stupirei se di fronte a questa situazione l’ex fischietto della sezione di Trieste procedesse con una richiesta che tra pagamenti in sospeso, potenziali guadagni futuri (Giacomelli aveva ancora 10 anni di carriera davanti, 5 anni da arbitro e altrettanti da VAR) ed eventuali danni si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro, cifra più o meno attendibile considerando gli stipendi fissi e a gettone di ogni arbitro”.

Fiorentinanews.com