Garics: “È il Napoli la squadra da battere, con l’Atalanta match divertente”

Giury Garics, ex terzino di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro.

Ecco le sue dichiarazioni:

“L’Atalanta ha cambiato un po’ pelle dopo tanti anni, dopo la stagione meno positiva degli anni scorsi. Avversario molto tosto per il Napoli, spero e credo che sarà una partita divertente, perché entrambe le squadre propongono calcio e sono aggressive. A Bergamo giocare non è mai facile, ho giocato in entrambi i team e lo so bene.

Secondo me il Napoli deve vivere come un complimento il fatto che si trovi in una condizione di essere la squadra da battere.

Certo, le aspettative di vittoria può comportare un aumento di pressioni che sarà importante gestire al meglio per andare sino in fondo in questo campionato. Il ko di Liverpool non credo avrà effetti, e poi se proprio doveva arrivare una sconfitta meglio quella non determinante in Champions.

Di Lorenzo e Mario Rui? Sono due grandi calciatori, saranno sicuramente molto sollecitati dal tipo di gioco che propone Gasperini, ma sono tanti i duelli interessanti di questo match”.