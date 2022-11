G. Ciaschini, ex vice di Ancelotti: “Al bel gioco abbinano l’efficacia le due squadre”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore di Ancelotti:

“All’inizio della stagione nessuno si sarebbe aspettato questo campionato di Atalanta e Napoli. Gli azzurri sono partiti molto bene e stanno dimostrando di essere una squadra quasi perfetta. Al bel gioco abbinano l’efficacia, Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e si sta accreditando come principale pretendente allo Scudetto. Cosa non ha funzionato tra Napoli e Ancelotti? Non si tratta di criticare una delle due parti, di certo Ancelotti è un allenatore che ha meno bisogno di costruire. Dopo l’avvento di Sarri c’era bisogno di qualcosa di diverso forse. Spalletti in questo è l’allenatore ideale, nel ricostruire gli ambienti e lavorare direttamente sul campo. Semplicemente l’incontro Ancelotti-Napoli non è giunto nel momento ottimale, su Carlo forse c’erano aspettative troppo alte dopo l’addio di Sarri. Kvaratskhelia il nuovo Kakà? È diverso. Ha qualità straordinarie e sta mostrando tutto il suo valore, va dato merito all’allenatore ma anche alla società e per aver trovato un giocatore che in pochi conoscevano”

Fonte: Radio Punto Nuovo