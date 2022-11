(Formazioni) Atalanta-Napoli: dubbio in difesa per Gasperini. Conferma per Ostigard

Domani pomeriggio alle ore 18,00, presso il “Gewiss Stadium”, si giocherà la sfida tra l’Atalanta e il Napoli, valevole per la tredicesima giornata di campionato. Per gli orobici allenati da Gasperini, ben tre le assenze. Zappacosta, De Roon e Muriel, tutte per infortunio. In difesa probabilmente giocherà Djimsiti al posto di Okoli. In attacco spazio ad Ederson, Lookman e all’ex Zapata. Spalletti invece effettuerà tre cambi. Mario Rui, Zielinski e Lozano. In difesa probabile conferma di Ostigard al fianco di Kim. Partita importante, dove certamente i due allenatori cercheranno di ribattere dal punto di vista tattico.

