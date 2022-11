F. Ordine, giornalista: “Ruberei questi due calciatori un pò sottovalutati al Napoli”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “L’Atalanta fin qui ha avuto soltanto due scontri diretti in casa, uno pareggiato col Milan e uno perso di gran lunga con la Lazio. Sotto questo punto di vista non ha precedenti a favore in ottica Napoli. E se guardiamo gli azzurri, invece, non hanno accannato nessuna partita, al netto della gara contro il Lecce. Il Milan alle spalle? O fa punti a ripetizione in queste ultime tre gare o può dimenticarsi di partecipare alla lotta scudetto. Se fossi il Milan, ‘ruberei’ al Napoli due calciatori un po’ sottovalutati come Kim e Lobotka. Di Kim mi colpisce la feroce concentrazione che ha per tutta la partita. Koulibaly a volte si faceva sorprendere dal numero dell’avversario, mentre in Kim è qualcosa che non vedi mai. È sempre lì sul pezzo”.

Fonte: Radio Punto Nuovo