F. Focolari, giornalista: “Dice che sarà tosta come ad Anfield? E’ un bugiaro…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “È logico che Spalletti non metta mai in panchina Lobotka e Di Lorenzo, il momento magico non va mai spezzato. Il Napoli sta vivendo un momento pazzesco, sia in campionato che in Champions. E questo periodo di forma non va in nessun modo ostacolato o rallentato. Spalletti dice che a Bergamo sarà tosta come ad Anfield? È un bugiardo (ride ndr)… Ad Anfield il Napoli ha fatto una gara mostruosa, il Liverpool ha impiegato poco a capire che non poteva fare quattro gol. L’Atalanta arriverà preparata, ma quando Kvara e Osimhen sono in forma puoi prepararti come ti pare… Poi sono loro a decidere. L’Atalanta è una squadra che merita rispetto, ma in classifica ha molto più punti di quelli che avrebbe dovuto raccogliere.

Sarri o Spalletti? Come allenatore sto sempre dalla parte di Spalletti, anche se Sarri sta facendo bene alla Lazio. Ieri i biancocelesti avrebbero dovuto vincere 4-1 e invece hanno regalato una vittoria al Feyenoord clamorosa. Sarri ha preso di mira Luis Alberto, giocatore che con Spalletti sarebbe titolare e protagonista inamovibile. Luciano più di chiunque altro valorizza i calciatori, nel giro di un paio d’anni i suoi uomini diventano di un’altra categoria. Basta vedere gli exploit di due scarti della Roma come Mario Rui e Juan Jesus”.

Fonte: Radio Punto Nuovo