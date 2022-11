F. Bazzani, giorn. : “Atalanta-Napoli? Gasperini ha saputo costruire una squadra solida”

Fabio Bazzani, commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«L’Atalanta contro l’Empoli ha dimostrato di star bene e di essersi ripresa prontamente dopo la sconfitta interna con la Lazio. Ha fatto una partita molto fisica ma anche di qualità, specialmente con Hojlund e Lookman che hanno fatto molto bene. Preparando una sola partita a settimana, non avendo le coppe, gli orobici sono un avversario molto pericoloso per tutti. L’Atalanta è cambiata molto. Nella fase di non possesso, non è più aggressiva come gli scorsi anni, quando era sempre nella metà campo avversaria andando uomo contro uomo. Quest’anno sa anche aspettare, riesce a compattarsi facendo densità. Gasperini ha modificato il modo di giocare della sua squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione quest’anno. Non avendo più a disposizione giocatori di grandissima qualità sulla trequarti, ha saputo costruire una squadra più solida che gli consente di stare ai vertici della classifica».