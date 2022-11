Cucci, CdS: “Non c’è nessuno che gioca come il Napoli”

Il giornalista Italo Cucci, editorialista per il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “La Lazio non mi stupisce, se Sarri continua così può fare come a Napoli. La Juve sta facendo involontaria beneficenza. Atalanta-Napoli? Mi piace come gioca la Dea, è diventata la squadra più pericolosa. Ho letto di Gasp che vuole far fuori il Napoli, non lo so, ma è pur vero che l’Atalanta ha un fatto personale verso Napoli: attenti. Col Liverpool è stata una bella sconfitta e le sconfitte non sono mai belle. L’Atalanta ha fatto perdere grandi occasioni scudetto. Non c’è nessuno che gioca come il Napoli, quindi credo ci siano tutti i presupposti di continuare a fare bellissime performance. C’è un concentrato di idee brillanti, solidarietà di gruppo e mi auguro non venga mai a mancare”.

Factory della Comunicazione