Champions – C ‘era una volta un sogno: ma ora per il Napoli sono sogni di gloria

Napoli orgoglio d’Italia, stella d’Europa: la qualificazione agli ottavi con due giornate d’anticipo e il miglior attacco – 20 gol – ma anche la vittoria del Gruppo A davanti al Liverpool, all’Ajax e ai Rangers che in vista del sorteggio in programma lunedì alle 12 a Nyon permette di entrare nell’urna con l’etichetta di testa di serie, evitando quasi tutti gli incroci ultra pericolosi. Quasi, appunto: l’impensabile andato in scena ieri tra Torino e Haifa, e dunque il minor numero di reti segnate in trasferta, ha catapultato inaspettatamente il Psg di Messi, Mbappé e Neymar sulla strada degli azzurri. Incredibile ma vero: un po’ di thrilling nell’urna tinta d’azzurro, sì. Ma non solo: altro sospiro di sollievo per l’Inter e il Milan, già blindate proprio dalla squadra di Spalletti dal pericolo di nome Liverpool e in coda a una pazza notte di Champions con un Benfica in più e un Paris in meno. Fonte: Cds

Factory della Comunicazione