CALCIO FEMMINILE – Per la Women’s finalissima venduti a Wembley più di 60 mila biglietti

In vista della Women Finalissima che si giocherà a Wembley il 6 Aprile 2023 tra Inghilterra e il Brasile, sono stati già staccati più di 60 mila biglietti. Il tutto in tre giorni, come annunciato dalla Federazione britannica e molto probabilmente si arriverà ad un altro sold-out come nella sfida amichevole contro gli Usa vinto dalle “leonesse” per 2-1.

Factory della Comunicazione

La Redazione