CALCIO FEMMINILE – In vendita i biglietti per Italia-Austria

Dopo il test di Genova contri il Brasile, sconfitte le azzurre per 0-1, in gol Adriana, l’Italia del c.t. Milena Bertolini si prepara in vista del test amichevole contro l’Austria. La sfida si giocherà l’11 Novembre alle ore 17,30 a Lignano Sabbiadoro e sono già in vendita i biglietti. Il 15 Novembre invece ci sarà il test a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

Factory della Comunicazione

Prezzi dei biglietti

Tribuna centrale: € 10

Distinti: € 5 (Under 18: € 1)

***

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo l’11 novembre 2004).

VIVO AZZURRO MEMBERSHIP CARD. I titolari della Vivo Azzurro Membership Card potranno richiedere il tagliando gratuito scrivendo a . I titolari della Vivo Azzurro Membership Card potranno richiedere ilscrivendo a [email protected] , allegando il numero della Vivo Azzurro Membership Card e la copia di un documento di identità valido, entro mercoledì 9 novembre.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa o alla Poltronissima, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla Tribuna Centrale, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a . I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 conpotranno accedere alla stessa o alla Poltronissima, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a [email protected] , allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro mercoledì 9 novembre. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022potranno accedere alla Tribuna Centrale, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a [email protected] , allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro mercoledì 9 novembre.

Fonte: figc.it