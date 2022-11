Avversario Napoli – Gasperini dovrà fare a meno di un “colombiano”. Gradito ritorno in attacco

Ieri pomeriggio l’Atalanta attendeva l’esito degli esami strumentali per Luis Muriel e le notizie non sono buone. Il colombiano ha subito una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. In poche parole arrivederci al 2023. Al suo posto, come riporta il CdS, pronto il connazionale Duvan Zapata, tra l’altro ex Napoli. Alle sue spalle Lookman ed Ederson. Gasperini partirà con il 3-4-2-1, ma molto più coperto rispetto al passato, per sfruttare poi le ripartenze.

Factory della Comunicazione

La Redazione