AdL, chiesto un anno per fatture false. L’avvocato del patron: “Siamo sereni”

La parola alla difesa: e nessuno pensi a Kim. Perché ora, in questa storia che appartiene ad una vita fa e che i tempi della giustizia hanno trascinato, toccherà all’avvocato Fabio Fulgeri scendere in campo, al fianco di AdL. I fatti riguardano la trattativa per la seconda acquisizione di Calaiò nell’indagine su presunte false fatturazioni, con richieste di condanne per un anno a De Laurentiis, 13 mesi per Galliani (ad del Milan, a quel tempo) e per Antonio e Luca Percassi (ammontare complessivo di 10.500 euro, fa sapere l’Atalanta) e Danilo Sebastiani, un anno e nove mesi per Riccardo Calleri e soprattutto due anni e otto mesi per Alessandro Moggi. L’affare Calaiò-bis, estate 2013, si sviluppò sull’asse Siena-Napoli attraverso, ipotesi della Procura, «fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti» che consentivano di detrarre l’Iva e di dedurre i costi attraverso un artificio. Richiesta di assoluzione per Lotito, Campedelli del Chievo e Andrea Della Valle. Sentenza in calendario il 2 febbraio. Ma prima, ovviamente, parola alla difesa, all’avvocato Fulgeri: «Siamo molto sereni, è stato fatto tutto correttamente»; la contestazione riguarda una presunta evasione di 8.000 euro di Iva. Fonte: CdS

