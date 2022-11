Spalletti, poche nuvole sul rinnovo, ma se ne parlerà in estate

Il Milan blinda Pioli per altri due anni. E Spalletti? Il tecnico di Certaldo ha un contratto fino al 2024, De Laurentiis ha voluto l’opzione per il terzo anno, ma non potrà scattare con la semplice raccomandata da inviare a domicilio. Spalletti e il Napoli dovranno parlarsi per gettare le basi per il futuro anche se potrebbe essere solo una formalità vista la soddisfazione sia del club che del tecnico. Ma quando? L’impressione è che anche Spalletti non pensa sia il caso di farlo durante la sosta del Mondiale. È tranquillo, non ha fretta di conoscere quello che succederà, non gli pesa la situazione contrattuale. Ha ribadito che lui pensa a un anno alla volta e che quindi non ha alcuna intenzione di legarsi a una società per più di un anno. E che, soprattutto, dell’argomento non intende parlare. Tradotto: alla fine della stagione si siederà con De Laurentiis e deciderà come andare avanti. Ma sembrano esserci davvero poche nuvole. Le incomprensioni del dopo Empoli-Napoli sono acqua passata. Luciano è molto più aziendalista di quello che vuol far credere. Ha affrontato la sfida del rinnovamento con il sorriso e ha stravinto la sua scommessa.