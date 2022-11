Premi Champions: in vetta il Bayern, Napoli la prima italiana

Primo nel gruppo e testa di serie al sorteggio, il Napoli è il club italiano che fin qui ha incassato di più per quanto riguarda i premi Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi, come ci ricorda La Gazzetta dello Sport – vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juventus (53,6). Per i bianconeri però il conteggio è più o meno finito: l’Europa League non è lontanamente paragonabile, neanche vincendola, in quanto il premio economico sarebbe all’incirca come un turno di Champions. La Champions distribuirà almeno 2,1 miliardi: nella fase a gruppi l’incasso più alto, fino a oggi, è quello del Bayern Monaco, grazie anche ai 6 successi, per un totale di 90 milioni.

Factory della Comunicazione