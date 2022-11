Plusvalenza da favola per De Laurentiis , ecco quanto vale oggi il Napoli

Primo in campionato e qualificato agli ottavi di finale di Champions. Ma forse i numeri che gratificano di più Luciano Spalletti sono quelli relativi alla valorizzazione della rosa: con lui, in pochi mesi, il Napoli ha fatto il salto doppio, per la felicità di De Laurentiis. Dice il sito specializzato Transfermarkt – citato persino dalla procura di Torino nel caso della plusvalenze – che da 440 milioni le quotazioni sono arrivate a circa 500 milioni. Ma non è così: prendete Kvara, secondo il sito in questione, oggi vale 35 milioni di euro. Ecco, rispetto ai 10 milioni sborsati in primavera, già è una plusvalenza da favola. Diciamo che ora la rosa del Napoli vale almeno 600 milioni di euro. Ma le leggi di mercato dicono ben altro: l’ala georgiana non verrebbe mai ceduta per una simile cifra. Impossibile persino che De Laurentiis si possa prendere in considerazione un cifra del genere. Che appare simbolica, quasi illogica. Il talento 21enne ne vale almeno il doppio, ma anche di più, forse è già attorno agli 80 milioni. Per età e prospettive (immense) di crescita. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione