Nel giro di pochi mesi valori al top per gli azzurri

Sembra una specie di paese dei balocchi questo Napoli, con De Laurentiis che recita la parte di Re Mida. Kim, preso per 18 milioni, ne vale almeno 40 milioni dopo aver mostrato quello che sa fare. E Lobotka? Pescato per 18 milioni dal Celta Vigo, non ha nulla in meno rispetto a Jorginho che pure venne ceduto per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Per altro, lo slovacco è pezzo unico, difficile trovarne di simile. Patrimonio raddoppiato, insomma: oltre a quelli sul campo, un altro successo per Lucianone, bravo a lanciare i giovani, motivare i più esperti, coinvolgere tutti. Ma un premio significativo anche per le scelte della società sul mercato, a partire da Cristiano Giuntoli.

Factory della Comunicazione

È un processo virtuoso solo agli inizi, occorre tempo per vederne gli effetti autentici. Ma è difficile immaginare lo sbarco di un simile modello nella massima serie. È un premio per il patron azzurro che la scorsa estate ha avuto il coraggio di voltar pagina con effetti salutari che ora sono sotto gli occhi di tutti. Ottenuto il taglio di ingombranti veterani, il club azzurro è riuscito anche a ringiovanire la rosa con risultati tecnici più che apprezzabili.

Fonte: Il Mattino