Napoli-Spalletti, la volontà di AdL è molto chiara

L’inizio di stagione del Napoli è davvero partito alla grande, primo in campionato e qualificato agli ottavi di Champions, con primato nel girone A, in attesa di conoscere il suo avversario. Secondo le pagine de “Il Mattino”, non sono previsti appuntamenti tra AdL e Spalletti per il rinnovo, ma non ce ne è bisogno. Nella clausola c’è scatta in automatico per la prossima stagione a livello unilaterale. Il tutto fino al 2024, con clausole inserite all’interno, come vuole il patron del club azzurro. L’incontro comunque dovrà avvenire, ma non probabilmente durante la sosta per i Mondiali. La volontà di De Laurentiis è molto chiara, vuole blindare il mister di Certaldo.

Factory della Comunicazione

La Redazione