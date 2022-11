Martedì 8 Novembre alle ore 18,30 si giocherà al “Maradona” la sfida valevole per la quattordicesima giornata di campionato tra il Napoli e l’Empoli. In questi giorni sono in vendita i biglietti per la sfida contro i toscani. Sono sold-out i settori Curva B Anello Superiore, Curva A Anello Superiore e Distinti Anello Superiore. Lo riporta il sito di Ticketone.

