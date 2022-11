Magoni: “Il Napoli è un rullo compressore, Kvara forte come pochi in Serie A”

Oscar Magoni, direttore sportivo e doppio ex di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Radio Punto Nuovo show.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli in questo momento è un rullo compressore, non so se l’Atalanta sia già in grado di fermare gli azzurri. Di certo Gasperini ha limato molti aspetti difensivi del proprio gioco, ma la gara è tutta da giocare. Sarà entusiasmante vedere questo confronto. L’Atalanta ha un vantaggio innegabile nel non fare le coppe e preparare una gara a settimana, questo è indubbio. Assenza Muriel? Vedremo, la mentalità di Gasperini non cambia mai anche in caso di assenze pesanti. Muriel è un calciatore a corrente alternata, così come anche Zapata. Togliere qualcuno al Napoli? Se potessi, toglierei sempre Osimhen come avversario. Anche Kvaratskhelia ha impattato la Serie A come pochissimi. Koopmeiners? Si diceva che era lento, ma sa giocare al calcio… E’ un calciatore di top livello, pronto già ad una grandissima squadra. È uno che sa fare tutto”.