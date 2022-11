Inevitabilmente su Kvara gli occhi delle big, occhi Real!

Devastante. Per impatto e rendimento. Inevitabile che gli occhi delle big di Europa si posassero su Khvicha Kvaratskhelia. Le sue prestazioni col Napoli non stanno lasciando indifferenti sia i tifosi che gli addetti ai lavori, ma soprattutto i club che devono costruire magari continuare a vincere. L’attaccante georgiano sta incantando con la squadra di Luciano Spalletti, con giocate che vanno al di là degli 8 gol e dei 10 assist messi a segno in questo avvio di stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, una delle squadre sulle tracce del classe 2001 è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, club in ottica futura vorrebbe inserirlo in un tridente tutto tecnica e fantasia con Vinicius e Rodrygo.

Factory della Comunicazione