E’ già post Liverpool, con vista verso Bergamo. Di Lorenzo: “Sempre con lo stesso spirito”

La mentalità: è quella emersa dalla notte di Anfield, una sconfitta che paradossalmente – anzi no – ha confermato il carattere, la qualità e la forza degli azzurri. Come da messaggio social del capitano: « Sempre con lo stesso spirito, al di là del risultato. A testa alta e con le stesse certezze » , ha scritto Di Lorenzo dopo la partita con il Liverpool e prima di saltare sull’ideale aereo verso Bergamo. Un messaggio infilato in una bottiglia volante: mercoledì il Napoli ha perso l’imbattibilità stagionale dopo tredici vittorie di fila e un percorso sporcato soltanto da due pareggi, ma in campionato è ancora immacolato e soprattutto reduce da una striscia di otto successi consecutivi: una serie già scritta con Spalletti nelle prime otto giornate della stagione precedente che sabato può essere migliorata. Sì, è ciò che s’aspetta innanzitutto l’allenatore: ecco perché la Champions è un capitolo chiuso e archiviato. Per il momento.

