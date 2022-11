Di Napoli e Atalanta ecco cosa racconta la classifica

Applausi, complimenti, punto. La grande Champions andrà in vacanza fino a febbraio e l’ultimo atto prima della pausa, cioè il sorteggio degli ottavi, è in agenda lunedì a Nyon. Bene. Ma con calma: perché il viaggio che il Napoli comincerà oggi, giorno della ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo un po’ di relax, si fermerà sabato a quattrocento chilometri dalla tappa svizzera: destinazione Atalanta, Bergamo, capitale della Serie A per una sera e teatro di una sfida che comincerà a definire i contorni e la fisionomia del campionato con vista sullo scudetto. La storia è la seguente: la squadra di Spalletti è prima con 32 punti e quella di Gasperini è seconda con 27 punti. Cinque passi di distanza che, in virtù di un calcolo aritmetico non opinabile, possono anche diventare 8 in caso di vittoria. Tra il dire, il fare e il contare c’è però di mezzo il Gasp con le sue (scherzose) trapanate da dentista e il suo (serissimo) gruppo rivoluzionato più o meno quanto quello del signor Luciano: e intanto i due colleghi e amici sono in cima a giocarsela con stima e rispetto reciproco. E ambizioni dichiarate: il Napoli vuole vincere e l’Atalanta pure, nessuno si nasconde e tutti tengono ai denti. E al sorriso. Fonte: Cds

