Damiani: “Il Napoli se la gioca con tutti, Spalletti ha due squadre a disposizione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA, e ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Nel calcio non bisogna avere paura di nessuno, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Persino contro il PSG. Spalletti ha la possibilità di fare due squadre ogni domenica, ha fatto un lavoro davvero straordinario. Poi capisco che a Napoli si stia già parlando del sorteggio con il Paris per scaramanzia: tutti si convincono ormai di averli presi, così poi da evitarli lunedì (ride ndr)!

Kim e Kvaratskhelia obiettivi dei top club la prossima estate? Difficile che la prossima estate siano già sul mercato, sono sicuro che De Laurentiis e Spalletti faranno di tutto per tenerli. La strada sarà trattenerli per valorizzarli e raggiungere risultati importanti, al netto poi di offerte irrinunciabili. Il Napoli quest’anno ha una freschezza incredibile rispetto lo scorso anno, lo Scudetto può giocarselo fino in fondo. L’anno di Osimhen? E’ già esploso ormai, con la sua velocità e la sua tecnica. Victor non è più una scommessa del calcio europeo, ma un volto certo”.