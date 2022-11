COPPA ITALIA FEMMINILE – Cesena fc-Inter 0-5, “manita” per la squadra di Guarino

Ieri pomeriggio al Centro Sportivo “Romagna Centro” si è giocata la sfida della fase a gironi di Coppa Italia tra il Cesena e l’Inter. Le nerazzurre hanno vinto per 0-5, chiudendo la partita nel primo tempo. In gol Marinelli con una doppietta, poi una rete a testa di Alborghetti, Fordos e ad inizio ripresa la rete di Brustia. Per le romagnole di coach Ardito ora c’è da preparare la sfida contro la capolista Napoli per la sesta di serie B femminile. L’Inter invece, dopo la sosta sfiderà la Fiorentina.

CESENA-INTER 0-5

Reti: 12′ Marinelli (I), 30′ Marinelli (I), 37′ Alborghetti (I), 45′ Fordos (I), 50′ Brustia (I).

CESENA: 40 Serafino; 3 Nano, 30 Pastore (22 Cuciniello 67′), 6 Carlini, 7 Casadei; 23 Costa, 8 Gidoni (14 Porcarelli 55′), 20 Salimbeni, 25 Iriguchi (28 Zanni 55′); 31 Ploner (10 Costi 55′); 11 Galli (17 Distefano 67′). A disposizione: 1 Frigotto, 5 Bradau, 21 Beleffi, 29 Amaduzzi. Coach: Michele Ardito.

INTER: 22 Durante; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 17 Fordos, 14 Robustellini; 34 Mihashi (27 Csiszár 57′), 6 Santi (20 Simonetti 57′); 8 Brustia (35 Callegari 67′), 5 Karchouni (37 Colonna 83′), 18 Pandini; 7 Marinelli. A disposizione: 12 Piazza, 3 Van der Gragt, 9 Polli, 29 Kristjánsdóttir, 38 Tornaghi. Coach: Rita Guarino.

Ammonita: Marinelli (I).

Recuperi: 0, 4′.

Arbitro: Ilaria Possanzini (sez. Foligno). Assistenti: Polidori-Fiorucci.

Fonte: inter.it