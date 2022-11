Conference League – Fiorentina in scioltezza: 3-0 al Riga, Viola agli spareggi

Si chiude bene la fase a gironi di Conference League per la Fiorentina. I Viola espugnano Riga per 3-0 nella 6ª e ultima giornata del gruppo A ma chiude al secondo posto dietro all’Istanbul Basaksheir. La squadra di Italiano liquida la pratica già nel primo tempo con le reti di Barak, Cabral e Saponara ma non basta per evitare gli spareggi, causa il vantaggio dei turchi nello scontro diretto. Lunedì la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario

